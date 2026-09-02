Matteo Sanna è stato riconfermato alla guida del Lions club Porto Torres. Il gruppo apre ufficialmente l'anno lionistico 2026/2027 nel segno della continuità, dell'impegno e del servizio alla comunità. Nel corso dell'Assemblea dei Soci è stata rinnovata la fiducia alla squadra dirigente che guiderà il Club anche per il nuovo anno sociale.

Il presidente Sanna sarà affiancato dal segretario Marco Manunta e dal cerimoniere Giuseppe Bazzoni, una scelta che testimonia la volontà di dare continuità al percorso intrapreso e di consolidare ulteriormente il Club quale protagonista della vita sociale, culturale e solidale del territorio.

L'anno lionistico 2025/2026 è stato caratterizzato da un'intensa attività di servizio, sviluppata in stretta collaborazione con le istituzioni, il mondo della scuola, le associazioni e numerose realtà del volontariato locale. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione sanitaria attraverso lo screening dell'ambliopia destinato ai bambini delle scuole, un Service di grande valore sociale che consente l'individuazione precoce dei disturbi della vista. Prosegue inoltre l'impegno del Club nella raccolta degli occhiali usati, destinati ai programmi umanitari del Lions Clubs International, che permettono di restituire il dono della vista a migliaia di persone nei Paesi più svantaggiati.

Grande partecipazione ha registrato anche il concorso internazionale Poster per la Pace, iniziativa storica del Lions Clubs International che coinvolge gli studenti in una riflessione sui valori della pace, della solidarietà, del dialogo e della convivenza civile, contribuendo alla formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile. Tra gli eventi più significativi dell'anno merita particolare rilievo la commemorazione dei Caduti di Nassiriya, promossa dal Lions Club Porto Torres in collaborazione con le istituzioni civili e militari.

L'Assemblea dei Soci ha quindi approvato il programma dell'anno lionistico 2026/2027, che oltre a riproporre i principali eventi sarà ulteriormente arricchito da iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria, alla cultura, alla solidarietà, alla promozione della cittadinanza attiva, alla collaborazione con le scuole e al rafforzamento del dialogo con le istituzioni e con il mondo dell'associazionismo.

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