Si svolge a Selargius dal 2 al 7 settembre la festa in onore di San Salvatore con celebrazioni religiose e numerosi appuntamenti civili, culturali e musicali.

I festeggiamenti religiosi avranno inizio mercoledì 2 settembre, con il triduo di preparazione alla Festa e la consegna della fascia del Santissimo Salvatore al Presidente del Comitato, seguiti dal Santo Rosario, dai Vespri e dalla Santa Messa.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 3 e venerdì 4 settembre con il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa.Sabato 5 settembre si terrà la consegna della bandiera del Santissimo Salvatore al presidente del Comitato sul sagrato della Chiesa e, alle ore 18:30, la concelebrazione Eucaristica. A seguire avrà luogo la tradizionale e solenne processione con il simulacro del Santissimo Salvatore, accompagnata dalle autorità religiose, civili e militari, dalla banda musicale e dai gruppi folk. Domenica 6 settembre, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa solenne. In serata, dopo il Santo Rosario e i Vespri, alle ore 19:00 si terrà la Santa Messa. Lunedì 7 settembre le celebrazioni proseguiranno con il Santo Rosario e i Vespri e, alle ore 19, con la Santa Messa per tutti gli associati al Santissimo Salvatore e i benefattori vivi e defunti. Accanto alle celebrazioni religiose, il programma sarà arricchito da importanti appuntamenti culturali e musicali.

Giovedì 3 settembre, alle ore 20:30, presso il Teatro Don Orione della Parrocchia San Salvatore, la Compagnia dei Giullari dell’InCanto presenterà lo spettacolo “Finché ci sarà un canto”, un viaggio tra passato, presente e futuro verso un mondo di pace. Sabato 5 settembre, alle ore 22, in Piazza San Salvatore, si terrà il concerto dei Tazenda, nell’ambito del “Campo Unificato Tour”. Domenica 6 settembre, alle ore 22, sempre in Piazza San Salvatore, sarà la volta dei Tieni il Tempo, con il loro Tributo 883.

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