Una graphic novel per raccontare una pagina ancora poco conosciuta della storia italiana: la repressione coloniale in Etiopia e il destino degli etiopi deportati e internati all’Asinara tra il 1937 e il 1939.

L’appuntamento è per venerdì 4 settembre alle 18, presso la Sala Conferenze dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, a Porto Torres. L’autore Andrea Sestante, in dialogo con Paola Fontecchio, guida del Parco, e Vittorio Gazale, Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, presenterà Yekatit 12, pubblicata da Tunuè. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara Gianluca Mureddu e del Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Dall’Oblio alla Memoria. Storia dei deportati etiopi all’Asinara (1937–1939)”, promosso dalla Cooperativa Sealand Asinara con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, con il patrocinio dei Comuni di Porto Torres e Stintino e il sostegno dell’Associazione delle Guide Esclusive dell’Asinara (A.GU.A.). Un’occasione per conoscere, ricordare e riflettere sul passato coloniale italiano attraverso un linguaggio capace di parlare anche alle nuove generazioni.

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