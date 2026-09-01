Con l’avvento del mese di settembre, ripartono le attività delle biblioteche di Siapiccia e Siamanna.

La struttura di Siapiccia dà appuntamento ai più piccoli mercoledì 9 settembre, alle 16.30. In programma la lettura animata con “Kamishibai” (un piccolo teatro di carta, strumento di animazione alla lettura che ha origine in Giappone e stimola immaginazione e creatività, avvicinando i più piccoli ai libri e alla narrazione condivisa), dedicate ai bambini dai 4 ai 6 anni (per i più piccoli è necessario un accompagnatore). La prenotazione al pomeriggio è obbligatoria, tramite social, e-mail (indirizzo bibliotecasiapiccia@tiscali.it) o telefono (0783448233).

La Biblioteca comunale di Siamanna, invece, propone una nuova attività venerdì 11 settembre. In particolare, sono in programma delle letture ad alta voce e laboratorio creativo dedicati ai bambini dai 7 ai 10 anni. L’appuntamento è nei locali della biblioteca a partire dalle 9.30. Per poter partecipare è prevista la prenotazione obbligatoria, tramite i canali social, e-mail (indirizzo bibliotecasiamanna@tiscali.it) o telefono (3406445306).

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