Cagliari si arricchisce di un nuovo presidio culturale stabile: prende il via “Venerdì tra Pagine e Parole”, la rassegna letteraria permanente promossa dalla Nuova Università Libera della Sardegna, del Sapere e della Terza Età, in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore I Mulini. Un progetto aperto a tutti, pensato per portare i libri fuori dagli scaffali e farli diventare occasione di incontro vivo tra autori e pubblico.

La rassegna si svolgerà ogni venerdì alle 18 nella sede della Nuova Università, in via Pola 41 a Cagliari, e si propone come uno spazio di riflessione condivisa, capace di coinvolgere studenti, appassionati di lettura e cittadini che riconoscono nella cultura uno strumento fondamentale di crescita individuale e collettiva.

Da sempre impegnata nella diffusione del sapere e nella formazione permanente, la Nuova Università Libera della Sardegna rafforza così il proprio ruolo di riferimento culturale sul territorio. “Venerdì tra Pagine e Parole” non è una semplice sequenza di presentazioni editoriali, ma un percorso di esplorazione dei temi sociali, esistenziali e culturali del nostro tempo, attraverso il dialogo diretto con gli autori.

La rassegna inaugura venerdì 16 gennaio alle 18 con la presentazione del romanzo “La spiga nell’occhio” di Simone Spiga. Un’opera intensa e di forte impatto narrativo che affronta con profondità la fragilità umana, le dinamiche sociali e il senso di giustizia, offrendo al pubblico una storia capace di interrogare, coinvolgere e stimolare il confronto. L’incontro sarà improntato allo scambio diretto con i lettori, nel pieno spirito partecipativo della rassegna.

Il calendario dei “Venerdì tra Pagine e Parole” prevede una pluralità di voci e stili, rappresentativi di differenti percorsi e sensibilità letterarie:

16 gennaio – Simone Spiga

23 gennaio – Marta Cicilloni

30 gennaio – Giulio Neri

6 febbraio – Claudia Musio

13 febbraio – Antonio Boggio

20 febbraio – Gianni Usai

27 febbraio – Michela Capone

6 marzo – Matteo Meloni

13 marzo – Claudia Mandas

Ogni appuntamento sarà un’occasione di confronto autentico tra scrittori e lettori, con spazio per domande, dibattito e approfondimento.

