Francesco Abate torna in Trexenta: a Guamaggiore la presentazione de “Gli Indegni”Appuntamento venerdì 11 settembre al Colle di Santa Maria Maddalena
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Francesco Abate torna in Trexenta per incontrare ancora una volta i lettori e parlare di letteratura, memoria e storie. Dopo l’appuntamento del 27 maggio scorso a Selegas, dove lo scrittore cagliaritano era stato tra gli ospiti della rassegna culturale “Fueddus”, organizzata da Pro loco e Comune, Abate farà tappa a Guamaggiore per presentare il suo nuovo libro, “Gli Indegni”. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, alle 19, nella suggestiva cornice del Colle di Santa Maria Maddalena, luogo che farà da scenario a una serata dedicata ai libri e alla cultura. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale di Guamaggiore, gestita dalla società Tesauro, in collaborazione con la Pro Loco di Guamaggiore.
A dialogare con l’autore sarà la bibliotecaria Anna Paola Contini, con la quale Abate approfondirà i temi e le suggestioni al centro della sua nuova opera. Un confronto pensato per accompagnare il pubblico dentro le pagine del romanzo e nel mondo narrativo di uno degli scrittori più conosciuti e apprezzati della Sardegna. A rendere ancora più partecipata la serata saranno le letture curate dal gruppo di lettura Parole in Biblioteca Guamaggiore. Al termine della presentazione non mancherà un momento conviviale: i partecipanti potranno infatti condividere un aperitivo con l’autore, proseguendo in un clima informale il dialogo iniziato durante l’incontro. Il ritorno di Abate in Trexenta, a pochi mesi dalla partecipazione alla rassegna “Fueddus” di Selegas, conferma il legame sempre più vivo tra il territorio e le iniziative dedicate alla promozione della lettura. Una serata che mette insieme letteratura, incontro e valorizzazione dei luoghi.