Un ambiente, canzoni, voci, volti e sogni di un tempo in cui tutto era, o sembrava, possibile. Un tempo fatto di incontri veri, di sale da ballo, di piazze vive, di serate che restavano nel cuore. Sarà questa l’atmosfera che punta a creare il «Luciano Dessì Show», un viaggio negli anni ’50 e nei primi anni ’60, tra ricordi, aneddoti e suggestioni della «nostra Isola», raccontato domani sera, domenica, in un luogo che, a quel tempo, pulsava fortemente e autenticamente della vita di La Maddalena, dove ancora si parlava in maddalenino e in napoletano, e dove la gente cantava anche: il Mercato.

Torneranno i nomi dei complessi che hanno fatto ballare e sognare un’intera generazione — Karacolis, Abis, Barracuda — e ci sarà la musica dal vivo, con un ritorno speciale: dopo 60 anni, di nuovo sul palco ci saranno “Le Lacrime”. «Ripercorreremo insieme gli anni fantastici della nostra Isola», afferma Luciano Dessì, con fatti e persone che hanno segnato un’epoca, accompagnati dalle musiche e dalle canzoni che ne sono state la colonna sonora. Non solo memoria, ma emozioni che torneranno a vivere, a essere ricordate e condivise. Come le corse dei cavalli alla «Trinità», il Village Magique (Club Med), con tutto ciò che ha rappresentato, le piazze e le sale da ballo: frammenti di vita che, messi insieme, racconteranno un’epoca. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare e lasciarsi trasportare, ancora una volta, in quegli anni.

Appuntamento domani, domenica 12 aprile, alle ore 18:30, al Mercato Civico di La Maddalena, là dove, a quel tempo, pulsava fortemente e autenticamente la vita del paese.

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