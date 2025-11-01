La Maddalena, giuramento solenne per gli allievi della Marina MilitareAppuntamento giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con anche due appuntamenti aperti alla cittadinanza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Venerdì 14 novembre, alle ore 11.00, nel piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali di La Maddalena, 194 allievi del 10° corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI) giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana.
L’evento è il primo significativo momento nel percorso professionale, e rappresenta il momento finale di un primo, passaggio, di otto settimane di addestramento e crescita personale, finalizzate allo sviluppo delle competenze richieste per le rispettive categorie di appartenenza.
Dopo il giuramento, gli allievi proseguiranno l’iter formativo con moduli di specializzazione, mirati a sviluppare le competenze professionali necessarie nei diversi ruoli della Marina Militare.
Alla vigilia della cerimonia, per la quale è previsto l’arrivo nell’Isola di un consistente numero di familiari dei giurandi, ovvero giovedì 13 novembre, sono previsti due appuntamenti aperti alla cittadinanza: alle 20.30, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale; alle 22.15, la suggestiva “ritirata” degli allievi, accompagnati dalla stessa Fanfara, con partenza da Piazza Santa Maria Maddalena e rientro in Istituto, nel Lungomare Ammiraglio Mirabello.
Nel 2025 la Scuola Sottufficiali è stata teatro di altri due giuramenti della Marina Militare: il 21 febbraio, con 125 allievi, e il 26 settembre, con 220 partecipanti. Tutti si sono svolto nel Piazzale Avegno. Gli eventi precedenti la cerimonia e la cerimonia stessa del giuramento rinnovano il legame tra la Marina Militare e la comunità maddalenina.