Venerdì 14 novembre, alle ore 11.00, nel piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali di La Maddalena, 194 allievi del 10° corso Volontari in Ferma Iniziale (VFI) giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana.

L’evento è il primo significativo momento nel percorso professionale, e rappresenta il momento finale di un primo, passaggio, di otto settimane di addestramento e crescita personale, finalizzate allo sviluppo delle competenze richieste per le rispettive categorie di appartenenza.

Dopo il giuramento, gli allievi proseguiranno l’iter formativo con moduli di specializzazione, mirati a sviluppare le competenze professionali necessarie nei diversi ruoli della Marina Militare.

Alla vigilia della cerimonia, per la quale è previsto l’arrivo nell’Isola di un consistente numero di familiari dei giurandi, ovvero giovedì 13 novembre, sono previsti due appuntamenti aperti alla cittadinanza: alle 20.30, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale; alle 22.15, la suggestiva “ritirata” degli allievi, accompagnati dalla stessa Fanfara, con partenza da Piazza Santa Maria Maddalena e rientro in Istituto, nel Lungomare Ammiraglio Mirabello.

Nel 2025 la Scuola Sottufficiali è stata teatro di altri due giuramenti della Marina Militare: il 21 febbraio, con 125 allievi, e il 26 settembre, con 220 partecipanti. Tutti si sono svolto nel Piazzale Avegno. Gli eventi precedenti la cerimonia e la cerimonia stessa del giuramento rinnovano il legame tra la Marina Militare e la comunità maddalenina.

© Riproduzione riservata