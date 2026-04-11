Johnny Bertolio torna a Olbia per presentare “L’ha scritto lei, ma…” (Editore Tlon). Appuntamento sabato 18 aprile dalle 18 alla libreria Ubik con l’autore, docente universitario di Letteratura italiana, e il suo ultimo saggio, che affronta in modo critico e documentato il tema della presenza delle autrici nei programmi scolastici e, più in generale, nel canone letterario.

La serata sarà moderata da Salvatore Paolo Caligaris, presidente di Hub Letteratura e referente regionale del Centrum Latinitatis Europae, e arricchita dalle letture di Camilla Pisani. “Studiare Vittoria Colonna o Gaspara Stampa senza aver letto Pietro Bembo e Petrarca sarebbe impensabile. Il contrario, invece, si fa tranquillamente. Muovendosi tra filologia, storia della scuola e studi femministi e postcoloniali – si legge nella prefazione di Maura Gancitano – Johnny L. Bertolio mostra come il canone della letteratura italiana sia il risultato di scelte culturali, politiche e di genere: un impianto costruito nell’Ottocento – maschile, patriottico e coloniale –, consolidato poi nei manuali e nelle pratiche didattiche”.

L’opera si inserisce nel dibattito attuale sulla rappresentanza e sulla costruzione della memoria culturale, ponendo interrogativi fondamentali su quali voci vengano tramandate e quali, invece, rischino di essere dimenticate. “Questo libro rappresenta un contributo necessario e attuale, perché invita a ripensare criticamente i percorsi educativi e culturali, restituendo voce e spazio a figure troppo spesso marginalizzate”, spiega Caligaris. “È fondamentale, oggi più che mai, interrogarsi sui criteri con cui costruiamo il sapere e trasmettiamo la cultura”.

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