Sarà dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart il prossimo appuntamento con la rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione culturale Ellipsis. Lunedì 20 aprile alle 20.30 la sala “Pietro Sassu” del Conservatorio Canepa di Sassari ospita il Quartetto Goffriller.

Il Quartetto Goffriller riunisce quattro musicisti italiani di grande esperienza: Andrea Virzì (flauto), Giovanni Anastasio (violino), Vito Imperato (viola) e Benedetto Munzone (violoncello). L’ensemble nasce dall’incontro di percorsi artistici e didattici di alto livello, con una forte vocazione per la musica da camera.

In programma quattro lavori per flauto e archi del genio di Salisburgo: il Quartetto in fa maggiore K370 (originariamente scritto per oboe e archi), il Quartetto n. 3 in do maggiore K285b, il Quartetto n. 4 in la maggiore K298 e il Quartetto n. 1 in re maggiore K285, forse il più noto del compositore austriaco.

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