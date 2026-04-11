La sala “Pietro Sassu” del Conservatorio Canepa di Sassari ospita martedì alle 20.30 il pianista Roberto De Leonardis per il nuovo appuntamento della rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione culturale Ellipsis.

La serata è dedicata alle grandi sonate per pianofote. Apertura con Domenico Scarlatti: la Sonata in re minore K. 01/L.366, la Sonata in mi maggiore K. 162/L.21 e la Sonata in si minore K. 27/L.449. Seguirà la celebre Sonata in do maggiore KV 330 di Wolfgang Amadeus Mozart e il concerto si concluderà con una delle opere più intense del repertorio romantico: la Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Fryderyk Chopin, capace di coniugare virtuosismo tecnico e profondità espressiva.

Roberto De Leonardis, pianista, docente e operatore culturale di riconosciuto prestigio nel panorama musicale italiano e internazionale, si è esibito anche all’estero (Austria, Francia, Germania, Spagna, Russia, Giappone), sia come solista sia in formazioni cameristiche e con orchestra.

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