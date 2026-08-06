I venerdì di agosto al Pozzo Sacro di Santa CristinaCristalloterapia protagonista degli appuntamenti organizzati dall’Associazione Muladhara
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Nuovo progetto al via al Pozzo Sacro di Santa Cristina. I venerdì di agosto acquistano infatti un significato particolare grazie all’iniziativa messa in campo dall’Associazione Muladhara, in collaborazione con il Pozzo di Santa. Verrà infatti proposto il percorso “Cristalloterapia: Basalto e Ossidiana”. “I cristalli – spiegano dall’associazione - sono un dono che Madre Terra mette a nostra disposizione: grazie alla loro chimica e alla loro vibrazione, ci accompagnano in un percorso di cura profonda. Il sistema che presentiamo segue la mappa dei Chakra, intrecciando il piano energetico, spirituale e fisico-emotivo. Al centro di questo percorso, due pietre vulcaniche della Sardegna: il Basalto del Pozzo di Santa Cristina e l’ossidiana del Monte Arci”.
Gli eventi inizieranno alle 16.15 con il ritrovo e la visita al pozzo sacro. Si proseguirà quindi alle 18 con gli incontri. Si inizia domani 7 agosto con il tema: “Le radici .Basalto e Ossidiana: il legame con Muladhara, il chakra della radice”. Il secondo incontro è in calendario per venerdì 21 agosto con “Le pietre e la terra. Basalto e Ossidiana, pietre vulcaniche di Sardegna. Perché ripartire dalle proprie radici è tradizione, ed è Cura”. Si chiude venerdì 28 agosto con “ La voce delle pietre Chimica o credenza? Un workshop esperienziale per sentire con mano la vibrazione delle pietre”. Gli incontri saranno tenuti da Margherita Statzu , Studiosa e ricercatrice di Neo Sciamanesimo e Docente di Floriterapeuta, Cristalloterapeuta. Prenotazioni al 3921713395 o via mail muladhara.ossidiana@gmail.com.