Dall'organo a canne alle chitarre. Dal Conservatorio “Mascagni” di Livorno al “Canepa” di Sassari. Il 25 marzo, alle 19, secondo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, che avrà per protagonisti due giovani talenti della chitarra: Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini. Il concerto è libero e gratuito.

In programma Divertissement op. 62 di Fernando Sor, Le città invisibili di Giorgio Mirto, Un’immagine (pensando a Franz Schubert) op. 64 di Álvaro Company e il secondo movimento dal Sestetto per archi n. 1 op. 18 di Johannes Brahms nell’arrangiamento di John Williams.

Il Duo Chiaramonti-Salvini nasce nel febbraio 2024 in occasione di un concerto di musica rinascimentale per la mostra “Leonardo Da Vinci. Bellezza e invenzione” al Museo della Città di Livorno. Da quel momento avvia un’intensa attività concertistica sul territorio toscano, proponendosi come occasione di ascolto di pagine tratte dal repertorio rinascimentale, barocco e del Novecento.

Nell’ottobre 2024 il duo si distingue ricevendo il primo premio nella settima edizione del Concorso Internazionale Città di Torgiano e il secondo premio nella settima edizione dell’International Florence Guitar Festival.

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