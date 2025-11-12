Una raccolta di poesie e racconti frutto della creatività dei detenuti di Is Arenas.

Un libro nato durante un corso di scrittura immersiva nella colonia penale di Arbus tenuto da Davide Forte, scrittore originario di Villacidro.

Gli ospiti dell’istituto penitenziario hanno messo nero su bianco le loro emozioni e le loro speranze di riscatto in una straordinaria esperienza collettiva proiettata verso la libertà e la ricostruzione della propria identità. La scrittura, utilizzata quasi per gioco, diventa nel volume un ponte tra gli spazi angusti del carcere e il mondo esterno.

Il volume sarà presentato sabato prossimo alle 18.00 al Circolo Dolia nell’ambito della rassegna “Incontri d’autunno”. A dialogare con l’autore ci sarà Luisella Lacu, ex sindaca di Dolianova e socia del Circolo Dolia.

