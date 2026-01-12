Gonnosnò, torna il gruppo di lettura in Biblioteca comunalePrimo appuntamento mercoledì 14 gennaio
Ritorna, con l’arrivo dell’anno nuovo, il gruppo di lettura della Biblioteca comunale di Gonnosnò. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 14 gennaio, a partire dalle 15.30, negli spazi della struttura. Nel prossimo incontro si parlerà del libro “Il sogno della macchina da cucire”, scritto da Bianca Pitzorno, romanzo ambientata a fine Ottocento. Gli interessati a partecipare potranno passare in biblioteca, agli orari di apertura, per ritirare la copia da leggere.