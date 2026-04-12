Gli AlmaCanta alla rassegna Astrale del Teatro Astra di SassariProtagonisti Zaira Zingone e Graziano Solinas col concerto “Let the Spirit Bring You Home”
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Secondo appuntamento per la rassegna "Astrale" organizzata dai Bertas in collaborazione con la compagnia La botte e il Cilindro. Mercoledì alle 21 il Cine-Teatro Astra ospita gli AlmaCanta duo formato da Zaira Zingone e Graziano Solinas.
Anche questo concerto esplora territori creativi nuovi offrendo spazio a due autori che scrivono brani originali, muovendosi tra diversi stili e colori: tango, blues, ballata americana, bossa, cartoon, world music. Generi di volta in volta scelti e tessuti tra loro dal filo rosso del jazz.
Nel concerto dal titolo “Let the Spirit Bring You Home” gli AlmaCanta saranno accompagnati da Gianpiero Carta, Andrea Lubino, Marcello Peghin e Lorenzo Sabattini. Il progetto attraversa repertori e suggestioni musicali diverse, in un percorso sonoro che dialoga con la dimensione spirituale e identitaria delle culture musicali del mondo.