Un'immersione a fondo nel jazz moderno e originale, tra ricerca sonora, interplay e nuovi orizzonti musicali: questo è "The Art of My Heart", disco firmato dall'Angiolini Bros Quartet e pubblicato il 25 febbraio dello scorso anno, finalmente dal vivo al Bflat del capoluogo per giovedì 30 alle 21, in via del Pozzetto 9.

I fratelli Angiolini e la loro ensemble restituiranno al pubblico un lavoro che rappresenta la naturale evoluzione di un lungo percorso musicale, influenzato dall'ascolto e dall'incontro dei grandi protagonisti del genere. Il nuovo repertorio si distingue per lo stile contemporaneo e arricchito dalla strumentazione elettrica, che va così a rinnovare la palette timbrica del quartetto guidato da Andrea (piano e tastiere) e Alessandro Angiolini (sax tenore), e completato da Paolo Cocco (basso fretless) e Luigi Sanna (batteria).

In sonorità che si muovono tra modern jazz e ispirazioni fusion, il repertorio della formazione si compone di brani originali inediti e celebri standard, reinterpretati attraverso innovativi arrangiamenti. "The Art of My Heart" si svelerà dal vivo in tutta la sua raffinatezza, trasformando le strutture armoniche di leggendari jazzisti in composizioni originali e accompagnando il pubblico in un'esibizione coinvolgente e rinfrescante, dal sapore autentico e contemporaneo.

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