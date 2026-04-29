Due donne, artiste poliedriche e dal grande talento, in una pièce dal piglio metanarrativo e biografico: arriva il debutto in scena di "CicAttrici", lo spettacolo-concerto scritto e interpretato dall'attrice e musicista Manuela Loddo, affiancata sul palco dalla nota collega Rossella Faa.

L'appuntamento sarà per giovedì 30 alle 20, negli spazi di Su Tzirculu di via Molise 58 a Cagliari, in una produzione targata Art'In con la regia di Romano Usai e la sezione fonica a cura di Emanuele Mocci.

"CicAttrici" vede i personaggi di Loddo e Faa ritrovarsi per parlare di un nuovo spettacolo in teatro e musica, in lavorazione da mesi e finalmente pronto a far alzare i sipari: ma, come spesso accade nella professione, arriva un imprevisto che tutto d'un tratto ribalta le aspettative professionali delle due protagoniste. Quel che ne segue è uno scambio ironico sul filo tra le vite artistiche e quelle private, che accompagna il pubblico in due segmenti narrativi tramite i quali sbirciare il lavoro realizzato dietro le quinte dello spettacolo, mescolando insieme realtà e finzione teatrale.

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