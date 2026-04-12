In occasione della "Giornata del mare e della cultura marinara" , organizzata a Porto Torres dalla Capitaneria di porto turritana, lunedì 13 aprile, sono previsti una serie di iniziative rivolte agli studenti delle scuole primarie, di secondo grado e superiori con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell'ambiente marino e alla valorizzazione delle tradizioni marittine. Circa 260 studenti parteciperanno all'evento, con 160 ragazzi e bambini nell'area di Balai e 100 per la zona porto e museo. Dalle 9 alle 13 il programma include di alto profilo educativo presso la spiaggia di Balai, tra cui i laboratori sulla biologia della tartaruga Caretta caretta, a cura del centro Crama, simulazioni di soccorso in mare attraverso le motovedette, elicotteri e personale, anche con dimostrazioni di salvataggio con unità cinofile. Inoltre è prevista un'attività specialistica con gli studenti dell'Istituto Nautico Paglietti a bordo della nave Moby Wonder, con esercitazioni antincendio e visita alla sala motori. Il progetto vede la partecipazione di enti quali Ispra, l'ente Parco nazionale dell'Asinara e l'Autorità di sistema portiale del Mare di Sardegna.

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