L’appuntamento è per domani alle 9.00 nella sala riunioni della Cantine di Dolianova. Tra gli ospiti della scuola di formazione politica, riservata ai giovani tra i 18 e i 30 anni, Giorgio Gori, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo, che sarà intervistato dal giornalista dell’Unione Sarda Enrico Pilia. Gori porterà la sua esperienza istituzionale per approfondire sia il ruolo dell’Unione Europea, in questo contesto storico, sia le opportunità che essa offre alle nuove generazioni.

Previsto anche l’intervento di Emanuele Cabras, presidente dell’associazione OpenMed e vicepresidente dell’European Microfinance Network, che approfondirà i temi legati allo sviluppo economico, alla cooperazione e alle prospettive europee per i giovani.

A Dolianova saranno presenti gli studenti di quattro classi dell’istituto commerciale “Martini” di Cagliari. Sarà un’occasione per ascoltare dalla voce dei giovani il racconto diretto delle esperienze di mobilità internazionale: chi ha già partecipato racconterà il proprio Erasmus o i progetti formativi all’estero, condividendo opportunità, difficoltà e risultati di queste esperienze.

L’incontro prevede anche uno spazio di confronto con una fase di domande sull’Europa, in cui gli studenti potranno dialogare direttamente con gli ospiti e approfondire temi e curiosità legati all’Unione europea.

