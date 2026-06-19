La terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina aprirà ufficialmente la quattro giorni di celebrazioni per i Focs de Sant Joan, organizzati dalla Pro Loco Alghero. Domani al via l’appuntamento che vedrà le vele abbinate a quartieri e borgate cittadine, sfidarsi nel mare della rada di Alghero per conquistare la vittoria finale.

La terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina, organizzato dal Circolo il Marinaio Alghero, dalla Lega Navale Italiana–sezione di Alghero, dal Comitato di quartiere Pietraia con il fondamentale contributo dei quartieri, delle borgate cittadine, dei Ccn Sant’Agostino, Al Centro Storico, Centro Commerciale Naturale Alghero, Ccn Fertilia, Ccn Pietraia e Vivi Pietraia, e naturalmente degli armatori che mettono a disposizione le loro imbarcazioni, vedrà gli equipaggi composti dai rappresentanti di quartieri e borgate algheresi, solcare il mare per conquistare il titolo di campione di questa terza edizione.

Lo scorso anno, la vittoria andò ad Ishtar.

Secondo il programma, la giornata inizierà alle 9 con l’alzabandiera nella Banchina Dogana. Lo start del palio è invece previsto alle 11, mentre alle 20, sul palco allestito a San Giovanni, si terrà la cerimonia di premiazione degli equipaggi.

Come ogni anno sarà una grande festa che coinvolgerà non solo coloro che prenderanno parte al palio, ma anche tutti gli spettatori da terra e coloro che la sera saranno presenti al Lido San Giovanni durante le premiazioni.

La serata proseguirà in musica. Dalle 20:30 concerto de La Chitarreria, dalle 22 palco ai Queen in Rock–A Magic Tribute, per lasciare poi la chiusura al Dj set.

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