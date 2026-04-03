Modifica alla viabilità nel centro urbano di Porto Torres in occasione della manifestazione “Pasqua a Porto Torres” – musica live e stand gastronomici. Sarà interdetto il transito veicolare nel tratto stradale del corso Vittorio Emanuele interessato all’evento, compreso tra via Ponte Romano e via Mare, dalle ore 10 di domenica 5 aprile fino alle 7 del giorno successivo, al fine di consentire l’allestimento e la successiva rimozione degli stand.

Lunedì 6 aprile per Pasquetta Turritana – “Note sotto la Torre”, dalle 10 alle 24 è interdetto il transito veicolare nel tratto stradale del corso Vittorio Emanuele compreso tra via Adelasia e via Mare. Rimangono chiusi alla circolazione i tratti di via Cavour e via Petronia in immissione al corso Vittorio Emanuele; il tratto di via Mare, in ambedue i sensi di marcia, interposto tra piazza Dogana e via E. Sacchi, con estensione del divieto sino al varco alti Fondali limitatamente al tratto in aggetto alla Passeggiata coperta.

È vietata la sosta veicolare nel corso Vittorio Emanuele, in ambedue i lati di carreggiata del tratto compreso tra la via Adelasia e la via Mare; nella via Mare nel tratto compreso tra Piazza Dogana e via E. Sacchi in entrambi i lati delle rispettive carreggiate, con estensione del divieto sino al varco alti Fondali limitatamente al tratto in aggetto alla Passeggiata coperta; nell’area di parcheggio frontestante Piazza Eroi dell’Onda.

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