Torna anche quest’anno, in una veste ancora più ricca e suggestiva, l’Akenta Day, la grande festa organizzata ogni anno dalla Cantina Santa Maria La Palma, che conta oltre 300 soci. Una giornata intera pensata per celebrare il territorio, il mare, il vino e l’identità della Sardegna in occasione della emersione, dalla cantina subacquea, dello spumante Akènta Sub. Ciò avverrà nella mattinata di sabato 12 luglio, quando lo spumante affinato per mesi a trenta metri di profondità nella baia di Porto Conte, verrà tirato su con l’aiuto di un elicottero. Centinaia di partecipanti potranno assistere a questo spettacolo unico, che unisce natura, tecnologia e viticoltura in uno dei contesti marini più belli del Mediterraneo.

La giornata proseguirà tra brindisi, musica, pranzo a bordo e momenti di relax nella rada, accompagnati da un DJ set in mezzo al mare.

Ma l’Akènta Day 2025 non si fermerà al mare: quest’anno. A partire dalle 20:30, il centro storico di Alghero si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere la Sfilata Akènta – Brindisi alla Sardegna, una grande parata collettiva che attraverserà le vie e le piazze del centro con una spettacolare manifestazione di suoni, colori, tradizioni e orgoglio identitario.

Decine di cori, gruppi folk e maschere tradizionali provenienti da tutta l’isola parteciperanno a questa straordinaria sfilata che ha l’obiettivo di rendere omaggio alla Sardegna nella sua forma più autentica. Sfileranno i Mamuthones di Mamoiada, simbolo potente della tradizione barbaricina, accompagnati dai ritmi antichi dei Tumbarinos di Gavoi, dalle polifonie dei Tenores di Bitti e del Murales Tenore di Orgosolo. A emozionare il pubblico saranno anche le voci del Coro di Nuoro “Nugoresu”, del Coro di Usini e i preziosi costumi e le danze dei gruppi folk di Alà dei Sardi, Bono e Figulinas di Florinas.

I particolari sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a La Cantina di via XXIV Maggio, con la vice presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Gianfranca Pirisi, l'assessora alle Attività produttive Ornella Piras e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.





