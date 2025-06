Ritornano, a Villa Verde, gli appuntamenti di “Biblioteca sotto le Stelle” per il 2025. Una serie di attività, racchiuse in un unico cartellone, organizzate dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con il Servizio Civile e l’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”.

Ogni giovedì, nel mese di luglio e agosto, la struttura sarà aperta dalle 19.30 alle 22.30. Il programma delle serate sarà prevede, dalle 19.30 alle 20.30 la pratica di “Qi Gong Taoista” con il maestro Corrado Minnei, dalle 20.30 alle 21.30 il banco prestiti e restituzioni e, in chiusura, dalle 21.30 alle 22.30 gli eventi culturali che si svolgeranno nel cortile della Biblioteca o in quello del Centro di Produzione Culturale “Move The Box”.

Il primo evento, giovedì 3 luglio, sarà una serata poetico-musicale, curata da “Palazzo d’Inverno”, dal titolo “Sulla mia carne morbida”.

© Riproduzione riservata