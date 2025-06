Domani alle 10 si dà il via ad un fine settimana intenso, con l'apertura delle cortes di "Primavera nel cuore della Sardegna". Una tappa importante, l'unica in tutto il Marghine, col paese che si apre per accogliere i visitatori, grazie ad un ricco programma di tradizioni, di sapori autentici, maschere ancestrali e tanta musica della tradizione, oltre i monumenti aperti, assieme ai vari siti archeologici. Con la degustazione e la vetrina dei prodotti tipici, quali i formaggi, il miele, il pane e i dolci della tradizione, non mancheranno le escursioni e i laboratori, dove sarà possibile assistere alle varie lavorazioni artigianali, ma soprattutto a quelle del formaggio, pane e dolci tradizionali.

C'è tanto spazio per i bambini, con giochi antichi itineranti, ma anche le storie del paese, con la partecipazione dello storico Mario Antioco Sanna. Ci sarà la rievocazione storica di una manifestazione medievale. all'imbrunire anche le maschere tipiche del paese, "Sos Traigolzos" e l'accensione dei fuochi di San Giovanni. Interessante la visita nelle antiche chiese, a partire da Nostra Signora di Corte, la chiesa di San Giorgio e San Demetrio.

«Una manifestazione dove vengono esposte, con tutta la sua genuinità, le tradizioni e la storia del paese- dice il sindaco Franco Scanu- vengono esposte le bontà e le tradizioni contadine e pastorali. Un avvenimento da non perdere, dove è garantita la più assoluta accoglienza per i visitatori».

© Riproduzione riservata