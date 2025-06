Con l’arrivo della stagione calda si moltiplicano le iniziative culturali ospitate dal Museo di Senorbì. Al via la rassegna “E_Stiamo al MADN!” promossa dal Museo Archeologico Domu Nosta in collaborazione con il Comune e la cooperativa Domu Nosta. Oggi, venerdì 20 giugno, alle 18 è in programma la presentazione del libro “Il volo sopra l’oceano” di Matteo Porru, pubblicato dalla casa editrice Garzanti.

L’autore, che al termine della presnetazione sarà lieto di rispondere alle domande del pubblico, è al suo quinto romanzo (ma con una quindicina di libri all’attivo), nonostante abbia solo 24 anni. Con "Talismani" ha vinto il Premio Campiello Giovani nel 2019; l’anno scorso è stato il primo italiano a vincere lo svizzero Grand Prix du Livre de Montagne, con "Il dolore crea l'inverno". Con "Il volo sopra l’oceano" racconta un incontro tra un ragazzo, Jonathan, e una persona più anziana, Michele Prato, entrambi alla ricerca di un senso della vita.

L’iniziativa è inserita nel cartellone degli appuntamenti letterari “Pomeridiana, letture e riletture” ed è promossa in collaborazione con la cartolibreria Gramar di Marco Serra. Interverranno la direttrice artistica del Museo Elisabetta Frau (che dialogherà con l’autore), il sindaco Alessandro Pireddu e l’assessora alla Cultura Sonia Mascia.

