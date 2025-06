«Quest'anno si punta tutto su un mix esplosivo di cultura, risate e musica di ogni genere!»; Con questo slogan che accompagna il calendario estivo 2025 di Palau, relativamente al mese di luglio, parte l’elenco degli eventi che allieteranno la vacanza di tanti turisti già presenti in paese e le serate dei residenti. Calendario preparato e coordinato dalla delegata al Turismo, Luisa Pasella.

Una serie di manifestazioni un po’ per tutte le età e per tutti i gusti questo della prima parte dell’estate. Si parte il 1° luglio con l’immancabile appuntamento col ballo liscio e si finisce il 27 col cabaret di Uccio De Santis.

Da segnalare poi la rassegna letteraria “Di mare e di stelle", un appuntamento divenuto ormai fisso per il gradimento ottenuto negli anni, per gli amanti dei libri e del confronto! Un viaggio tra parole e storie con incontri con autori e presentazioni esclusive. Ci saranno poi due ospiti molto conosciuti al grande pubblico, giovanile e non, a cominciare da Andrea Paris, il mago vincitore di “Tu si que Vales “, seguito da oltre 200.000 followers, il quale porterà in Piazza Due Palme, domenica 6 luglio, il suo spettacolo di giocoleria e magia "Apparis e Scomparis!". E poi l’altro grande appuntamento è fissato per domenica 27 luglio, nella stessa piazza, con il cabaret di Uccio De Santis. Il programma di luglio offre ancora dalle serate di ballo liscio e non solo, al ritmo delle tribute band e dei dj set: un po’ per tutti i gusti! Senza dimenticare gli ulteriori appuntamenti letterari in varie location.

© Riproduzione riservata