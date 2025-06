A Sinnai prende il via il Festival di letteratura e arti performative "Elements". Si tratta di un nuovo progetto culturale diffuso che intreccia scrittura, arti performative, documentario e paesaggio.

Il programma si sviluppa attorno a quattro elementi: Acqua, Terra, Aria, Fuoco. La presentazione è in programma per l’11 luglio al Museo civico di Sinnai con una serata pubblica e la proiezione di un film all’interno della rassegna CineMuA.

Il viaggio di "Elements" inizia con una giornata speciale dedicata all’elemento Acqua, simbolo di vita, memoria e trasformazione. Un’occasione per riscoprire, osservare e riflettere insieme sul valore di questo bene prezioso.

Per il 12 luglio alle 18 sono previste visite alla diga storica di Santu Barzolu Due visite guidate serali in un contesto ambientale di grande rilevanza nel territorio: la diga storica.

Seguirà al Museo un dibattito sull’acqua, da punti di vista diversi: archeologia, biologia, restauro, ingegneria, arte, protezione civile e altri ambiti.

A raccontarla saranno specialisti, professionisti e cittadini, in un confronto rapido, diretto e aperto anche al pubblico. Un’attività partecipata e coinvolgente per stimolare consapevolezza e confronto sull’acqua come bene comune tra esperienze, conoscenze e visioni condivise.

Ancora, domenica 20 luglio a Solanas, alle ore 17:30: “Le forme dell’acqua” - Visita guidata alla World Press Photo; Ore 18:30 - Performance artistica con Elena Achilli; Ore 20:00 - Incontro con l’autrice Sara Fruner – La luce laggiù (Neri Pozza, 2025). Ore 21:30 - Da quale parte del mare, Buon compleanno Faber incontra Elements. Proiezione dei corti: - Un lembo di Terra di Giorgio Parisi (2023) (durata 37 min); - La luce dell’isola (2025) di Valeria Patané (2025) (durata 10 min).

A seguire performance musicale “Nostos, Exodos... da quale parte del mare” con Gerardo Ferrara (voce percussioni) e Battista Dagnino (voce chitarra bouzouky).

Un evento gratuito e aperto a tutti per costruire un nuovo dialogo tra cultura, ambiente e comunità. Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna, ideato e coordinato da Sardinia to do per il Comune di Sinnai.

