Domenica 22 giugno alle ore 11 verrà inaugurata a Ossi la XXIX edizione del Festival Arte Evento Creazione, realizzata dall’associazione Parco delle Arti Molineddu APS con il patrocinio del Comune di Ossi e il sostegno della Fondazione di Sardegna. “Peer to Peer – Corrispondenze Artistiche” è il titolo di questa edizione a cura di Ivo Serafino Fenu con la direzione artistica di Bruno Petretto.

Un’edizione che quest’anno apre spazi di relazione e di incontro proponendo non un tema da seguire, ma un invito: lavorare insieme, da pari a pari, senza tracce prestabilite. Le opere di questa edizione, infatti, nasceranno dall’ascolto, dal dialogo, dalla libertà.

«Gli artisti non saranno soli: si confronteranno in coppia, costruendo connessioni, intrecciando linguaggi, scardinando confini», spiegano gli organizzatori. «Perché il processo conta almeno quanto il risultato. Come sempre, il Parco non farà da sfondo ma sarà parte viva della mostra: luogo di attraversamenti, di incontri, di corrispondenze».

Un progetto che celebra la relazione come spazio creativo e che prosegue la visione del Festival: un’arte collettiva, inclusiva, capace di accogliere la pluralità e generare nuove possibilità.

