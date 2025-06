Debutta oggi alla Tenuta Tresserri di Luogosanto, col primo appuntamento dedicato ai laboratori partecipativi, alla musica e all’arte, “InVita – La Via dei Borghi”, il progetto per la Gallura promosso dal Comune di Tempio Pausania col sostegno della Regione Sardegna e la collaborazione del Comune di Luogosanto e di una serie di realtà culturali e associative locali.

Il cammino si sposterà domani, nel giorno del solstizio d’estate, verso Tempio Pausania, che accoglierà un doppio evento: la 31ª edizione della Festa della musica, che attraverserà Piazza Gallura, Piazza Italia, Piazza Don Minzoni e il Parco delle Rimembranze con un itinerario dal titolo “La Musica – Un mondo di mestieri”, e le performance diffuse di artisti della musica e della danza.

Il 23 e 24 giugno sarà la volta del Borgo in Fiore, che trasformerà strade, piazze e angoli nascosti in giardini vivi da esplorare con i sensi, tra profumi, colori e installazioni naturali. A seguire, il Borgo d’Arte aprirà gli spazi del centro a creazioni dal vivo, esposizioni temporanee e dialoghi tra artisti e pubblico. Infine, dal 27 al 29 giugno, il borgo si vestirà di vino e stelle con Borgo DiVino in Tour, realizzato in collaborazione con l’associazione I Borghi più belli d’Italia, il Gal Alta Gallura – Gallura e l’Onav Gallura.

Le serate animeranno Piazza del Carmine con degustazioni guidate, racconti dei produttori, musica e incontri. In particolare, nella Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, la scuola Moviment’Arti porterà in scena una raffinata Milonga romantica sotto le stelle, con l’esibizione dei danzatori Marco Beratz e Daniela Martinez.

“Con “InVita – La Via dei Borghi” restituiamo voce, spazio e valore a una Gallura che vive nei gesti, nei mestieri e nei suoni”, interviene il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis. “È un patto tra territorio e comunità, ma anche un invito aperto a chi vuole conoscere questa terra attraverso l’esperienza autentica del fare e del condividere”.

