Un appuntamento dedicato all’inclusione, alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità visiva. Martedì 28 ottobre, alle ore 15:00, nella Sala Consiliare di Piazza Villamarina, si terrà l’incontro informativo “Disabilità: conoscere, capire, agire. Le nostre iniziative per un Comune più inclusivo”, promosso dal Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con la Sezione di Sassari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI).

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e condivisione, per imparare e riflettere insieme su come rendere il territorio più accogliente e accessibile a tutti. Interverranno i delegati e i soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari, l’assessore al Turismo Fabrizio Scolafurru e l’assessore alla Sanità Samanta Coppi. La partecipazione è libera e gratuita, e sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Santa Teresa Gallura.

L’evento rientra nel percorso di sensibilizzazione che l’Amministrazione comunale porta avanti da tempo insieme all’UICI e alla IAPB Italia Onlus, con cui il paese ha già collaborato nei mesi scorsi in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione della vista, svoltesi il 30 e 31 maggio scorso. In quella occasione, infatti, erano stati offerti screening oculistici gratuiti alla popolazione, con particolare attenzione alla retinopatia diabetica e al glaucoma.

