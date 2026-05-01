Cosa fare quando si trova un gatto o un cane ferito lungo la strada. Ma anche in che modo combattere il randagismo e quale è la corretta convivenza tra cittadini e animali. Se ne parlerà sabato 2 maggio a Villasimius (ore 10.30) a Casa Todde nel corso di un incontro organizzato dall’associazione “I randagi di Villasimius” (iniziativa col patrocinio e supporto del Comune di Villasimus). Verranno affrontati temi come, appunto, il primo soccorso per cani e gatti, la gestione dei soccorsi e delle emergenze, la lotta al randagismo e la normativa in materia di maltrattamenti animali.

“L’iniziativa – spiega Paolo Paradiso, presidente dell'associazione “I randagi di Villasimius” – è gratuita e ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per intervenire in modo consapevole e responsabile, promuovendo una maggiore sensibilità verso il benessere animale e una gestione più efficace delle situazioni di emergenza”.

Oltre a Paradiso interverranno Monica Pisu (coordinatrice regionale guardie zoofile), Salvatore Magliani (canile Shardana) e il medico veterinario di Villaputzu Claudio Casula. Modera l’incontro la segretaria dell’associazione Cristiana Andria.

È la prima volta che a Villasimius viene organizzata una iniziativa del genere. “Inivitiamo davvero tutti – conclude Paradiso – a partecipare”.

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