Manca sempre meno alla decima edizione della Sagra della Fragola, uno degli appuntamenti più attesi della primavera algherese. Il 9 e 10 maggio la borgata di Sa Segada-Tanca Farrà ospiterà la manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo della Nurra: la fragola, eccellenza locale pronta a conquistare residenti e visitatori. Organizzata dal Comitato di borgata, la due giorni propone un ricco calendario di eventi tra degustazioni, stand enogastronomici e artigianato, con intrattenimento musicale e attività per tutte le età. Protagoniste assolute saranno le varietà di fragole coltivate dai produttori locali, affiancate da un’offerta gastronomica variegata. Il programma prenderà il via sabato 9 maggio con l’apertura degli stand e un convegno dedicato alle potenzialità della Nurra, tra turismo, agricoltura e gestione delle risorse. La serata sarà invece all’insegna della musica anni ’90 e 2000, con uno show pensato per il pubblico più giovane.

Domenica spazio alle famiglie, con animazione per bambini, attività sportive e momenti di spettacolo. Tra gli appuntamenti più attesi la Grande Corrida della Sardegna, con dilettanti allo sbaraglio da tutta l’isola, e la grande torta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO Monzino e alla Lega del Filo d’Oro. Non mancherà anche l’attenzione alla salute, con uno screening gratuito della vista grazie all’ambulatorio mobile dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Un evento che unisce tradizione, gusto e solidarietà, confermando la Sagra della Fragola come uno dei momenti più identitari del territorio.

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