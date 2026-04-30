La scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” di Porto Torres farà da cornice al Recital pianistico della giovane concertista Aleksandra Simeonova, musicista di formazione internazionale e vincitrice di numerosi concorsi in ambito europeo. Il concerto, in programma sabato 2 maggio alle 20, è organizzato dall’associazione Musicando Insieme nell’ambito della rassegna concertistica Musicando in Città. Formatasi fin dalla tenera età in Bulgaria e perfezionatasi successivamente anche in Italia, presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, l’artista si è distinta per una brillante attività concertistica e per la partecipazione a importanti rassegne musicali, oltre che per collaborazioni con orchestre sinfoniche. Il concerto rappresenta un’occasione per ascoltare un’interprete capace di coniugare rigore tecnico e profondità espressiva, in un programma di grande respiro stilistico. Il recital si sviluppa come un percorso attraverso alcune delle più significative pagine del repertorio pianistico europeo tra classicismo e tardo romanticismo.

La serata si apre con la Sonata in si minore Hob XVI:32 di Franz Joseph Haydn, articolata in tre movimenti che alternano eleganza formale e vivacità ritmica, mettendo in luce la chiarezza strutturale tipica del linguaggio classico. Nella seconda parte del concerto trova spazio la Sonata in mi minore op. 7 di Edvard Grieg, articolata in quattro movimenti, in cui elementi della tradizione nordica si fondono con una scrittura pianistica ampia e suggestiva, capace di alternare momenti lirici e slanci energici. Il recital si conclude con la Dumka di Pëtr Il’ič Čajkovskij, composizione ispirata alla tradizione popolare slava, che racchiude in sé un forte contrasto tra malinconia e vitalità, offrendo una chiusura intensa e coinvolgente.

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