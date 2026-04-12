Diventato a soli 19 anni viola solista nell'Orchestra della Scala di Milano, Danilo Rossi è considerato uno dei più grandi interpreti al mondo dello strumento. Il violista si esibirà giovedì al Teatro Verdi di Sassari (inizio alle 20.30) nell'ambito della rassegna I Grandi Interpreti, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Danilo Rossi, che sarà accompagnato dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio aprirà con il Concerto in re maggiore per viola e orchestra di Franz Anton Hoffmeister, composto alla fine del XVIII secolo.

Seguirà un grande classico del repertorio giovanile di Wolfgang Amadeus Mozart, il Divertimento n. 2 in si bemolle maggiore K137. In conclusione la “Beatles Suite”, una rilettura per viola e orchestra delle più famose canzoni della band inglese che ha scritto la storia della musica degli anni Sessanta e Settanta. Non una novità per Danilo Rossi che ha spaziato anche nel jazz e nel pop durante la sua carriuera quarantennale.

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