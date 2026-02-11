Prendono il via giovedì 12 febbraio gli appuntamenti del Carnevale Sedilese 2026, una manifestazione centrale nel calendario culturale e di aggregazione per il paese. La Pro Loco e l'amministrazione comunale hanno definito un programma ricco di eventi, spettacoli e tradizioni che animeranno il centro storico dal 12 al 21 febbraio, coinvolgendo nel divertimento famiglie e bambini.

Si parte domani in piazza Regina Margherita con l'intrattenimento di Tatabolla & le Marche da Bolla e la consueta degustazione dei dolci tipici di Carnevale. Domenica 15 febbraio spazio alla tradizione con Su Puddu, la corsa a cavallo lungo corso Eleonora, seguita da balli e dalla degustazione delle immancabili sas tzípulas .

Lunedì 16 febbraio la piazza ospiterà lo spettacolo di giocoleria di Jongo, accompagnato ancora una volta dai dolci carnevaleschi. Martedì 17 febbraio sarà invece la giornata più attesa dai bambini, con la sfilata dei carri allegorici, i balli del fisarmonicista Davide Caddeo e la degustazione di sa fae cun lardu , grazie alla collaborazione della Cooperativa Pastori.

Gran finale sabato 21 febbraio, quando carri, musica e tradizioni torneranno protagonisti lungo corso Eleonora. Oltre ai balli con Caddeo e alle tzípulas , i più piccoli potranno divertirsi con la tradizionale pentolaccia. In caso di maltempo, gli spettacoli del 12 e 16 febbraio saranno spostati nei locali di Sa Prima Ighina .

