Al “Manlio Selis” va in scena la pace. Alla 29esima edizione del torneo mondiale riservato agli Under 14, in programma in Gallura dal 30 aprile al 3 maggio, parteciperanno atleti palestinesi e israeliani insieme, protagonisti dell’iniziativa Selis for Peace.

«Il sociale rappresenta una parte preponderante della nostra manifestazione, e in questo momento così difficile sapere di poter portare in campo una squadra composta da undicenni di origine israeliana e palestinese, provenienti da Gerusalemme, uniti sotto una stessa bandiera, è qualcosa che mi rende molto orgoglioso», spiega Enea Selis, creatore del torneo patrocinato dalla Regione Sardegna, che nel 2026 conferma il suo respiro internazionale con la partecipazione di club provenienti da 8 nazioni diverse.

Confermata la presenza dei campioni uscenti, i brasiliani del Flamengo, e la crescita del numero di squadre, che quest’anno tocca quota 40 con 11 formazioni professionistiche italiane e 7 straniere e, tra i team dilettantistici, 19 italiani e 3 stranieri. In attesa dell’ufficializzazione delle società, la kermesse conferma i campi di gioco di Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo, Monti, Olbia e Telti, mentre tra le novità, sempre in tema di sociale, spicca la Selis Hope Cup, dedicata a bambini e ragazzi in cura oncologica e nata nel ricordo di un collaboratore storico del Torneo Selis, Salvatore Marroni, scomparso nel 2023.

