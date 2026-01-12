Tutto pronto a Capoterra per le celebrazioni per ricordare il martirio di Sant’Efisio. La parrocchia, in collaborazione con il comitato di Sant’Efisio, la Proloco e il Comune hanno organizzato un cartellone di appuntamenti religiosi che andranno avanti per quattro giorni. Oggi, domani e mercoledì alle 17,30, spazio al triduo che precederanno le celebrazioni di giovedì, giorno in cui – secondo la tradizione – nel 303 d.C. Efisio di Antiochia conobbe il martirio nelle carceri di Nora per non avere abiurato la fede cristiana. Giovedì, dopo la messa delle 18 celebrata da don Gianni Locci, spazio alla processione per le vie del paese. Il corteo partirà dal piazzale della chiesa consacrata al Martire Guerriero per attraversare corso Gramsci e le vie Pascoli, Martini, Armando Diaz, Carlo Marx, Cagliari per poi rientrare in parrocchia.

