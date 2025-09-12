Una serata per ricordare lo scrittore Sergio Atzeni. Appuntamento oggi a partire dalle 19, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di vico Del Popolo II, con “Voci e visioni di Sergio Atzeni: omaggio a una voce inconfondibile della letteratura sarda, italiane ed europea”, organizzato dal Comune per celebrare la figura dello scrittore che nacque a Capoterra. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Garau; dell’assessora alla Cultura, Donatella Dessì; della presidente della Commissione cultura, Bernadette Puddu, interverrà la scrittrice Rossana Copez.

La serata sarà moderata da Irene Palladini, docente di Letteratura italiana all’Università degli studi di Cagliari. Le letture delle opere di Atzeni saranno affidate a Luana Minato, Erino Poli, Viola Pinna, Melissa Trudu e Francesco Murgia. La serata sarà accompagnata dalla chitarra di Gianluca Tommasi, con la partecipazione di Jenny Atzeni. L’ingresso per assistere all’incontro è gratuito

