Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di pittura e teatro creativo promossi dal Centro di aggregazione sociale di Capoterra, un’iniziativa dedicata a chi desidera avvicinarsi all’arte e alla socialità in un ambiente accogliente e stimolante. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro sociale anziani e sono aperti sia agli iscritti che a tutti coloro che vogliono partecipare alle attività.

Il laboratorio di pittura, in programma il lunedì, offrirà un percorso tra colori, forme e tecniche di base, guidato da un artista esperto, con l’obiettivo di stimolare la creatività individuale. Il giovedì sarà invece dedicato al teatro creativo, con esercizi di espressione, voce, memoria e giochi di gruppo, pensati anche per chi è alla prima esperienza.

Le attività si terranno dalle 16,30 alle 17,30 e saranno organizzate in piccoli gruppi per favorire la partecipazione attiva. Non sono richieste competenze specifiche: è sufficiente la voglia di mettersi in gioco e condividere un’esperienza all’insegna dell’arte e della comunità.

© Riproduzione riservata