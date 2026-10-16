Terza edizione ad Orroli di "Ricuciamo il nostro territorio", il laboratorio gratuito per la realizzazione dell'abito tradizionale orrolese. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'associazione "Is Femminas de Arrolli" e il Comune di Orroli, che ne cura il finanziamento, offre ai partecipanti l'opportunità di apprendere le tecniche sartoriali, lo studio dei materiali e l'arte del ricamo Storico. "Questa terza edizione conferma la validità di un percorso ormai fondamentale" ha spiegato l'assessora alla cultura, istruzione e servizi sociali, Silvia Anedda "il laboratorio si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione delle nostre tradizioni, ha il compito di conservare la memoria storica e, al tempo stesso, svolge una profonda funzione sociale". Una iniziativa che rappresenta anche un ponte tra passato e futuro mettendo anche in contatto diverse generazioni. "L'abito tradizionale orrolese" ha detto il sindaco Alessandro Boi "non è un semplice indumento per le grandi occasioni, è un patrimonio d'arte, storia e antropologia che racconta l'identità profonda della nostra comunità". Il laboratorio è guidato dalla sarta Sonia Piras e della ricamatrice Ilaria Anedda.

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