Sabato prossimo nei locali della Fondazione Farris-Tedde, l’Università della Terza Età di Siniscola inaugura l’anno accademico 2026/2027. La presidente Marina Vernici illustrerà il programma di conferenze, corsi e iniziative aperte alla comunità. “Da ottobre a dicembre si parlerà di Grazia Deledda, -anticipa la Vernici - di archeologia nuragica, poesia sarda, memoria storica, arte contemporanea, scienza e neuroscienze”. I laboratori spaziano da ceramica, pittura, ricamo e cucina a inglese, teatro, burraco, yoga e attività motorie. Previsti anche incontri su intelligenza artificiale, droni e cultura del vino. In calendario visite al Teatro Lirico di Sassari ed escursioni nel territorio. “L’Ute è un luogo d’incontro, partecipazione e crescita - afferma Vernici - valorizziamo tradizioni e saperi, aprendoci alle nuove tecnologie”. Nel suo 35° anno di attività, l’Università rinnova l’impegno per l’apprendimento permanente e una comunità più attiva, “perché non è mai troppo tardi per imparare”.

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