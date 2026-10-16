A piedi e in canoa per pulire il litorale di Porto Torres. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 11.30, una iniziativa organizzata da Bareggio Pulita Odv, dal titolo “Porto Torres pulita. Insieme tra mare e terra, una mattinata di volontariato ambientale con ritrovo presso il parcheggio dello Scogliolungo. I partecipanti percorreranno il tratto di costa tra lo Scoglio Lungo e Balai, raccogliendo i rifiuti abbandonati e differenziandoli correttamente. L’iniziativa coinvolgerà volontari a piedi lungo la costa e un gruppo di volontari in canoa sul mare, con l’obiettivo di rendere il tratto costiero più pulito, sicuro e accogliente e di sensibilizzare alla tutela del territorio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti dovranno munirsi di guanti, scarpe comode, gilet ad alta visibilità e, se disponibile, una pinza da raccolta; al resto penserà l’organizzazione. Alle 11.30 al punto di partenza, è prevista la pausa con un merendone finale. Una domenica alternativa all'insegna della tutela ambientale e del decoro urbano, specie lungo il litorale dove nei giorni scorsi sono stati rimossi grandi quantità di rifiuti.

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