La Giunta comunale di Ossi ha approvato il bando di concorso per la realizzazione di un’opera artistica, che ricorderà tutti i cittadini di Ossi Caduti del Lavoro. Un provvedimento che l’esecutivo, guidato dal sindaco Pasquale Lubinu, ha voluto promuovere sulla spinta dell’associazione “Barore 412” con l’obiettivo di collocare il monumento a tutto tondo in uno spazio verde pubblico del territorio comunale, in collaborazione con il Settore della Cultura, i settori Tecnico manutentivo è quello della Polizia locale. La scadenza per la presentazione dei bozzetti delle opere candidate è fissata al 31 gennaio 2027. Dal ricordo di Salvatore Piras, una delle più giovani vittime, al pensiero per tutti coloro che ebbero questa sorte, l'amministrazione ha espresso la volontà di unirsi in un abbraccio con tutta la comunità di Ossi. Salvatore Piras mori' a soli 22 anni nel cantiere di un'azienda di Sorso. Travolto da una pila di elementi di una impalcatura mentre caricava i telai di un ponteggio su un furgone. A Ossi, nel giorno che avrebbe dovuto compiere 27 anni, è stata inaugurata una panchina bianca in Piazza Sardegna dedicata a Salvatore e a tutte le vittime del lavoro.

© Riproduzione riservata