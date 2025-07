Cinema, musica, cultura, tradizioni, buon cibo e sport. Il tutto a pochi metri dal mare cristallino del Sinis. Per i turisti che trascorrono le ferie nella borgata marina di San Giovanni, territorio di Cabras, non solo tuffi e tintarella ma anche intrattenimento grazie alla quattordicesima edizione di “Notti d'estate a San Giovanni di Sinis”, che anche questa volta si presenta con un programma ricco e variegato. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tzur San Giovanni di Sinis.

Si comincia domenica 13 con una conferenza letteraria dal titolo “Grazia Deledda e Annie Ernaux: dalla conquista della scrittura al premio Nobel”. Le professoresse Rossana Dedola ed Elena Russo, in collaborazione con l'associazione Paesaggio Gramsci, guideranno il pubblico in un viaggio tra le vite e le opere di due donne che hanno segnato la letteratura mondiale.

Domenica 20 invece sarà la volta di “Ignazio Deligia in tour”, un mix tra musica e risate. Ma non solo. Dal 17, per tre giovedì consecutivi, alle 21:30 la Pratza 'e sa festa ospiterà la rassegna cinematografica "Ciak! Si comincia con “Hollywood Party” di Blake Edwards, il 24 sarà la volta di “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” di Mel Brooks, il 31 luglio chiuderà la serie “Animal House” di John Landis. È ricca di eventi anche il mese di agosto. Domenica 3 “Canti e versi”, una rassegna di cori e poesie in ricordo di Gianfilippo Uda, per anni presidente dell'associazione Tzur.

Il 7 l'archeologa Annachiara Fariselli dell'Università di Bologna terrà una conferenza archeologica sul quartiere artigianale di Tharros. Sabato 9 agosto diverse esibizioni sportive. Ma c'è dell'altro: i turisti potranno imparare il ballo sardo grazie al corso “Baddendi Tottus Imparis” che si svolge tutti i venerdì di luglio e agosto nella piazza di Vento Maestro, cuore pulsante della borgata.

