Non è solo un concorso, ma un momento di condivisione e valorizzazione della cultura musicale, che arricchisce l'estate cabrarese. L'assessorato alla Cultura del Comune di Cabras guidato da Carlo Trincas organizza anche quest'anno l'evento "Stelle del Sinis", per valorizzare le espressioni artistiche locali. Rivolto a cantanti solisti, duo e trio (di età superiore ai 6 anni), il concorso offre una vetrina unica per artisti emergenti, con due categorie in gara: minori e adulti. La partecipazione è gratuita, i vincitori riceveranno un riconoscimento in denaro (600 euro per la categoria adulti e 400 euro per la categoria minori), oltre alla prestigiosa targa "Stelle del Sinis".

Gli interessati possono candidarsi entro le 23:59 del 25 luglio inviando una mail all'indirizzo selezionieventi.comunecabras@gmail.com .

Bisogna scrivere il proprio nome e cognome, inviare la copia di un documento d'identità e un file audio o video di massimo 4 minuti e trenta secondi o un link con un'esibizione già online. Una giuria di professionisti valuterà poi le candidature per selezionare i finalisti che si esibiranno nella serata-evento dell'11 agosto, nel cuore del centro storico di Cabras, condotta da Stefano Floris con la partecipazione straordinaria di Andrea Urru.

