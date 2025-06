L’aroma del luppolo, l’odore del mare, i sapori della cucina locale e internazionale, l’artigianato che racconta la Sardegna e bicchieri in alto.

A San Vero Milis è conto alla rovescia per “Strade di birra”, il brindisi più atteso dell’estate, appuntamento fisso per gli amanti della birra artigianale, del buon cibo e della musica.

Strade di Birra 2025 si svolgerà l'11, 12 e 13 luglio sul lungomare di Putzu Idu, trasformando la marina in una vera e propria festa a cielo aperto.

Per tre serate consecutive, dalle 18 fino a notte fonda, Putzu Idu si animerà con i profumi dello street food, i colori degli stand artigianali, il ritmo dei dj set e le voci di ospiti speciali. Ma il cuore pulsante dell'evento organizzato dall’associazione Hop Taste and Friends, resta la birra: dodici birrifici artigianali sardi offriranno il meglio della loro produzione. Grande protagonista dell’esperienza birraria è anche quest’anno il bicchiere riutilizzabile ufficiale dell’evento. Dopo il successo del 2024, la collezione si arricchisce con altri due disegni esclusivi, pensati per tutti coloro che hanno fatto del bicchiere un vero e proprio oggetto da collezione. Il costo resta invariato: 5 euro. Ma c'è una novità imperdibile per questa edizione 2025: il bicchiere sarà consegnato già pieno! All'acquisto, infatti, ogni partecipante riceverà una fiche valida per una birra da ritirare presso il birrificio preferito. Un gesto concreto verso la sostenibilità.

