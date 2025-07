Si svolge domani 3 luglio a Settimo San Pietro la Veglia della solidarietà per la Palestina.

L'appuntamento è organizzato dalla maggioranza consiliare al Comune ed è in programma per le 19,30 al "Parco degli ulivi". L'obiettivo è quello di esprimere la vicinanza ad un popolo martoriato dalla guerra con vittime anche donne e tantissimi bambini.

Il Comune di Settimo aveva aderito anche alla manifestazione “24 maggio - 50 mila sudari per Gaza”, promossa da Tomaso Montanari e altri, per invitare cittadini e istituzioni a esporre i drappi bianchi in segno di solidarietà con le vittime palestinesi e per chiedere la fine dei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

