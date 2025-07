La Pro Loco di Porto Torres si è aggiudicata il bando per l'organizzazione del Carnevale Estivo Turritano 2025, in programma il 9 agosto prossimo, quando la sfilata di carri allegorici attraverserà la città. La macchina organizzativa e già partita e saranno almeno cinque i carri che percorreranno il lungomare prima di raggiungere il corso Vittorio Emanuele, dove verrà proclamato il migliore allestimento per costumi ed esibizione. Una esplosione di divertimento che richiama tanti visitatori. Le strade della città si animano con sfilate di carri allegorici decorati con fantasia, gruppi mascherati che ballano e intrattengono la folla con una varietà di spettacoli e performance.

Nella festa più attesa dell'anno migliaia di visitatori si uniscono alla comunità locale per celebrare questa tradizione con una serie di eventi. Il Carnevale Estivo di Porto Torres combina la creatività moderna con le radici profonde delle antiche celebrazioni carnevalesche.

Le iscrizioni ai primi due carri - I bronzetti e Il Brasile - sono già partite ( dal sito ufficiale della pro loco di Porto Torres), così da poter dare sfogo alla creatività e realizzare un carro competitivo. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

