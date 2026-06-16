Ritorna a Cabras per la seconda volta: nel 2024 in occasione del Festival della Bottarga e ora per festeggiare i 30 anni del Karmis.

Lo chef Carlo Cracco sarà oggi l'ospite d'onore alla Cantina Contini, in festa in questi giorni per celebrare il vino bianco a base di Vernaccia e Vermentino, che con 900.000 bottiglie prodotte ogni anno è diventato uno dei vini sardi più riconoscibili sul mercato nazionale e internazionale. Nei giorni scorsi si è tenuto un convegno al quale hanno partecipato tanti esperti, mentre oggi si cucina.

Alle 18 è in programma lo show cooking dello chef Carlo Cracco, padrino di questo anniversario. Preparerà un piatto in abbinamento al Karmis, raccontando gli ingredienti e il territorio e dialogando direttamente con il pubblico. A supportarlo ci sarà lo chef Tiziano Vacca del ristorante Terra Crua di Cabras.

La serata si aprirà con un talk dinamico, condotto dalla giornalista e conduttrice Giulia Salis, da Andrea Balleri, brand Ambassador della cantina e responsabile commerciale per la Penisola e l'estero, e dall'avvocato Roberto Dessanti, sommelier ed esponente di spicco dell'Ais Sardegna. Al centro del confronto ci sarà il tema di come proporre, abbinare e vendere il Karmis con successo, con la partecipazione di ristoratori, enotecari e distributori provenienti da tutta la Sardegna. Seguiranno degustazioni di vini e prodotti del territorio, momenti di networking e intrattenimento musicale.

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